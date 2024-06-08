Захарова: Франция давно не испытывала позора, подобного сегодняшнему

Президент Франции Эммануэль Макрон в угоду политическим амбициям поставил на кон всё — такого позора страна давно не испытывала, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Он пытается выстроить себе дорогу на руководящие посты в Еврокомиссии или ЕС, поднимая свои рейтинги любым путём... Он на кон поставил всё. Такого позора, который испытывает сейчас Франция, она не испытывала давно», — сказала дипломат в интервью RT.

По словам Захаровой, этот позор сравним только с началом Второй мировой войны, когда правительство Франции стало «правительством-коллаборационистом» и не оказало сопротивление гитлеровским войскам.

«Это примерно такой уровень позора», — подчеркнула она.

Захарова также сравнила Макрона с героиней эротического фильма «Эммануэль» из-за его политической неопределённости.

Она отметила, что французский лидер делает разные заявления об отправках инструкторов из Франции на Украину или об обещаниях поставить Киеву истребители, чтобы «попасть в газеты».