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Кнайсль: Запад разрабатывал планы раздела не только России, но и Китая

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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях ПМЭФ-2024 заявила, что аналитические центры США в своих работах продвигали планы раздела не только России, но и КНР.
Кнайсль: Запад разрабатывал планы раздела не только России, но и Китая
  • AP

Об этом пишет ТАСС.

Она рассказала, что преподавала тему балканизации в Дипломатической академии более 20 лет и помнит, как попадались работы аналитических центров США, в которых говорилось о риске балканизации Китая к 2020 году.

Как добавила Кнайсль, также были аргументы в пользу того, что КНР должна распасться на китайскую мусульманскую часть и на какую-то другую.

Кроме того, она подтвердила, что у Запада были планы по разделу России на части.

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