Кнайсль: Запад разрабатывал планы раздела не только России, но и Китая
- AP
Об этом пишет ТАСС.
Она рассказала, что преподавала тему балканизации в Дипломатической академии более 20 лет и помнит, как попадались работы аналитических центров США, в которых говорилось о риске балканизации Китая к 2020 году.
Как добавила Кнайсль, также были аргументы в пользу того, что КНР должна распасться на китайскую мусульманскую часть и на какую-то другую.
Кроме того, она подтвердила, что у Запада были планы по разделу России на части.