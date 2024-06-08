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Додик назвал Путина национальным достоянием

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Президент Республики Сербской Милорад Додик на полях ПМЭФ назвал российского лидера Владимира Путина национальным достоянием.
Додик назвал Путина национальным достоянием
  • РИА Новости

«Национальный государственный ресурс России — это Владимир Путин, он стоит во главе борьбы за русские национальные государственные интересы, поэтому Владимир Путин — национальное достояние России и всего русского народа», — сказал Додик в интервью ТАСС.

Ранее Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия будет «прирастать Арктикой».

Он также отметил, что объединительная идея для многонациональной России должна быть, ею может стать патриотизм.

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