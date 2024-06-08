RT в Telegram
Подпишись

Медведев назвал террористами обратившихся в МУС членов FIDH

Короткая ссылка
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал террористами обратившихся в Международный уголовный суд (МУС) членов Международной федерации прав человека (FIDH), получающей финансирование от одного из фондов Джорджа Сороса.
Медведев назвал террористами обратившихся в МУС членов FIDH
  • Gettyimages.ru

Как он написал в социальной сети X, обращение в МУС от данных лиц является признанием эффективности совместных усилий против киевского неонацистского режима. 

«Оно пришло от таких ублюдочных организаций, как НПО, принадлежащих отвратительному старому чудаку Соросу, который обратился в МУС из-за нашей скромной работы», — указал он.

Медведев подчеркнул, что подобного рода НПО, как и их хозяева, являются пособниками террористов, которые, в том числе, 7 июня «убили более 20 наших мирных граждан».

Ранее палата представителей США поддержала санкции против МУС из-за того, что суд угрожает арестом главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить