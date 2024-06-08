Медведев назвал террористами обратившихся в МУС членов FIDH
- Gettyimages.ru
Как он написал в социальной сети X, обращение в МУС от данных лиц является признанием эффективности совместных усилий против киевского неонацистского режима.
«Оно пришло от таких ублюдочных организаций, как НПО, принадлежащих отвратительному старому чудаку Соросу, который обратился в МУС из-за нашей скромной работы», — указал он.
Медведев подчеркнул, что подобного рода НПО, как и их хозяева, являются пособниками террористов, которые, в том числе, 7 июня «убили более 20 наших мирных граждан».
Ранее палата представителей США поддержала санкции против МУС из-за того, что суд угрожает арестом главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху.