Кобяков: на ПМЮФ согласились приехать 60 глав Минюста из разных стран

На ПМЮФ согласились приехать уже 60 министров юстиции из разных стран, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Он напомнил, что 26—28 июня состоится Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ).

«Особый акцент в этом году мы сделаем... на развитие взаимодействия с юридическим сообществом стран БРИКС. Хочу сказать, что уже 60 министров юстиции зарубежных стран заявили о своём согласии приехать», — цитирует Кобякова РИА Новости.

В 2023 году на ПМЮФ в сессиях основной программы приняли участие более 500 спикеров, в том числе 300 человек в очном формате.