Кобяков: на ПМЮФ согласились приехать 60 глав Минюста из разных стран
- РИА Новости
Он напомнил, что 26—28 июня состоится Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ).
«Особый акцент в этом году мы сделаем... на развитие взаимодействия с юридическим сообществом стран БРИКС. Хочу сказать, что уже 60 министров юстиции зарубежных стран заявили о своём согласии приехать», — цитирует Кобякова РИА Новости.
В 2023 году на ПМЮФ в сессиях основной программы приняли участие более 500 спикеров, в том числе 300 человек в очном формате.