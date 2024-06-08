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Кобяков: на ПМЮФ согласились приехать 60 глав Минюста из разных стран

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На ПМЮФ согласились приехать уже 60 министров юстиции из разных стран, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
Кобяков: на ПМЮФ согласились приехать 60 глав Минюста из разных стран
  • РИА Новости

Он напомнил, что 26—28 июня состоится Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ).

«Особый акцент в этом году мы сделаем... на развитие взаимодействия с юридическим сообществом стран БРИКС. Хочу сказать, что уже 60 министров юстиции зарубежных стран заявили о своём согласии приехать», — цитирует Кобякова РИА Новости.

В 2023 году на ПМЮФ в сессиях основной программы приняли участие более 500 спикеров, в том числе 300 человек в очном формате.

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