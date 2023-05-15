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В сессиях основной программы ПМЮФ приняли участие более 500 спикеров

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Стали известны итоги Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Представители отечественного и зарубежного юридического сообщества, общественные и государственные деятели, представители бизнеса и власти обсудили роль и место права в современном мире.
В сессиях основной программы ПМЮФ приняли участие более 500 спикеров
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Проведено более 150 мероприятий деловой программы, включая 22 сессии в рамках Международного молодёжного юридического форума.

В сессиях основной программы приняли участие более 500 спикеров, в том числе 300 человек в очном формате.

Также состоялось открытое совещание министров юстиции «Международное взаимодействие министерств юстиции: новые форматы и горизонты».

Площадку ПМЮФ посетили руководители высших судебных инстанций десяти иностранных государств. В работе форума участвовали 28 представителей федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти России.

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