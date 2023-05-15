В сессиях основной программы ПМЮФ приняли участие более 500 спикеров
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».
Проведено более 150 мероприятий деловой программы, включая 22 сессии в рамках Международного молодёжного юридического форума.
В сессиях основной программы приняли участие более 500 спикеров, в том числе 300 человек в очном формате.
Также состоялось открытое совещание министров юстиции «Международное взаимодействие министерств юстиции: новые форматы и горизонты».
Площадку ПМЮФ посетили руководители высших судебных инстанций десяти иностранных государств. В работе форума участвовали 28 представителей федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти России.