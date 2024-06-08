Кобяков: 59 стран заявили о намерениях вступить в БРИКС, ШОС, ЕАЭС

Ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что 59 стран сообщили о намерениях вступить в БРИКС, ШОС, ЕАЭС.

Как он отметил на итоговой пресс-конференции о результатах ПМЭФ, российская сторона с партнёрами создала БРИКС, ШОС, ЕАЭС, и в настоящий момент в них входит большинство жителей Земли и уже почти 45% мировой экономики.

«В настоящее время ещё 59 новых стран заявили о своих намерениях вступить в эти объединения, заявили о стремлении наладить практическое сотрудничество в новых форматах», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Боливии Луис Арсе рассказал RT о желании страны вступить в БРИКС.