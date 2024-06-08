Президент Зимбабве призвал решить украинский конфликт за столом переговоров

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в интервью RT призвал решить украинский конфликт за столом переговоров.

Так он отреагировал на разрешение ряда западных стран использовать их оружие для ударов по российской территории.

На вопрос, кто на Украине подходит для переговоров на фоне нелегитимности Владимра Зеленского, Мнангагва ответил, что не выделяет каких-то личностей.

«Не Зимбабве или мне лично говорить, что тот-то и тот-то — подходящий человек для переговоров. Нет. Но сами участники конфликта знают, с кем у них, собственно, конфликт и что необходимо начать диалог», — указал он.

Ранее Мнангагва во время сессии на ПМЭФ-2024 заявил, что построение многополярного мира — в интересах Африки.