МИД: Россия никогда не прекращала диалог с ядерными державами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва никогда не отказывалась от диалога с ядерными державами.

По её словам, Россия не прекращала контакты и не обрывала связи.

«Не мы, кстати говоря, обрывали энергетические связи. Не мы сворачивали диалоговые платформы. Мы всегда декларировали, что даже в самых сложных ситуациях есть место для диалога, и неоднократно проявляли подобный подход на практике», — сказала Захарова, выступая на ПМЭФ, передаёт РИА Новости.

Она добавила, что к диалогу стоит призвать Соединённые Штаты, которые не просто отказались от него, но и препятствуют другим странам вести переговоры.

Ранее в Вашингтоне заявили, что не исключают диалога с Москвой по поводу контроля над вооружениями до завершения украинского конфликта.