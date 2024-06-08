Президент Боливии Арсе рассказал о влиянии российского образования на страну

Президент Боливии Луис Арсе рассказал RT о влиянии российского образования на развитие латиноамериканской страны.

Как он отметил в беседе с телеканалом, с 2020 года Боливия встала на путь индустриализации. По его словам, страна занимается не только освоением природных ресурсов, таких как минералы, литий, углеводороды, но и освоением сельскохозяйственного сырья.

«Для осуществления процесса индустриализации нам нужны высококвалифицированные специалисты. В Боливии ежегодно выделяется 200 стипендий, которые предоставляются всем боливийским студентам, чтобы они могли поступить в любой университет планеты на интересующие нас направления, такие как инженерная или промышленная деятельность», — рассказал он.

По его словам, это необходимо, чтобы они могли получить специальность, вернуться и внести свой вклад в развитие нашей страны.

«В этом смысле российское образование всегда было значимо. В правительстве у нас много боливийцев, которые получили образование в российских университетах. Считается престижно обучаться в таком университете, как, например, Санкт-Петербургский государственный университет, который является одним из лучших в Российской Федерации. Поэтому мы хотим, чтобы у наших кадров была возможность поступить в этот университет», — указал боливийский лидер.

По его словам, с университетом уже провели переговоры о возможности создания языкового центра, где боливийцы смогли бы изучать русский язык в самой Боливии, а затем приехать на обучение в российские университеты, таким образом не испытывая проблем с общением.

«Или они могут учить язык на протяжении года в России, а уже после поступить на интересующие направления в университеты. Мы хотели бы развивать преподавание русского языка у нас в стране, чтобы студенты приезжали сюда уже со знанием языка. Так они могли бы продолжать своё профессиональное обучение в магистратуре или аспирантуре, в зависимости от сферы деятельности», — добавил он.

Президент Боливии назвал подготовку кадров ключевым фактором и выразил мнение, что Россия может привнести большой вклад в достижение этой цели.

Ранее глава Боливии заявил, что вступление в БРИКС даст множество возможностей для страны.