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В ВОЗ назвали вопросом времени начало пандемии из-за новой «болезни X»

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Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев назвал вопросом времени начало пандемии из-за новой «болезни X».

Он этом он сказал в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, в мире существует огромное количество вирусов и бактерий, которые имеют способность к изменению своих свойств, мутированию.

«»Конечно, условием для возникновения пандемий будет возникновение такого вируса или бактерии, любого патогена, который может обладать способностью передачи этой инфекции от человека к человеку в условиях отсутствия иммунитета, особенно популяционного иммунитета», — отметил он.

Бердыклычев указал, что предсказать, когда и где это произойдёт «практически невозможно».

«Но учёные всего мира, эпидемиологи, эксперты сходятся во мнении, что это совершенно реальная угроза. Это только вопрос времени. Поэтому важная задача — быть готовым к такой ситуации, к так называемой болезни Х», — заключил он.

Ранее в вирусолог рассказал, ожидать ли пандемии из-за вируса птичьего гриппа A(H5N2).

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