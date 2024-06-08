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Земмур: нельзя забывать роль России в победе над нацистской Германией

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Экс-кандидат в президенты Франции, лидер французской правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур призвал не забывать о том, что ещё до высадки американцев в Нормандии именно Россия нанесла сокрушительный удар нацистской Германии.

Французский политик рассказал об этом в эфире Europe 1

«Нельзя никогда забывать, что именно Россия сокрушила германскую военную машину, а потом только во Франции высадились американцы и освободили всю Западную Европу», — заявил Земмур.

Политика спросили, сожалеет ли он о том, что российскую сторону не пригласили на мероприятие по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. 

Земмур считает, что в случае предпочтений организаторов приглашать на церемонию всех союзников по борьбе с нацизмом России следовало бы предоставить её почётное место.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что праздновать 80-ю годовщину операции союзников в Нормандии недопустимо вместе с теми, кто героизирует нацистов. 

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