Экс-кандидат в президенты Франции, лидер французской правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур призвал не забывать о том, что ещё до высадки американцев в Нормандии именно Россия нанесла сокрушительный удар нацистской Германии.

Французский политик рассказал об этом в эфире Europe 1.

«Нельзя никогда забывать, что именно Россия сокрушила германскую военную машину, а потом только во Франции высадились американцы и освободили всю Западную Европу», — заявил Земмур.

Политика спросили, сожалеет ли он о том, что российскую сторону не пригласили на мероприятие по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Земмур считает, что в случае предпочтений организаторов приглашать на церемонию всех союзников по борьбе с нацизмом России следовало бы предоставить её почётное место.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что праздновать 80-ю годовщину операции союзников в Нормандии недопустимо вместе с теми, кто героизирует нацистов.