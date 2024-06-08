Земмур: нельзя забывать роль России в победе над нацистской Германией
Французский политик рассказал об этом в эфире Europe 1.
«Нельзя никогда забывать, что именно Россия сокрушила германскую военную машину, а потом только во Франции высадились американцы и освободили всю Западную Европу», — заявил Земмур.
Политика спросили, сожалеет ли он о том, что российскую сторону не пригласили на мероприятие по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.
Земмур считает, что в случае предпочтений организаторов приглашать на церемонию всех союзников по борьбе с нацизмом России следовало бы предоставить её почётное место.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что праздновать 80-ю годовщину операции союзников в Нормандии недопустимо вместе с теми, кто героизирует нацистов.