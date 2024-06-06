Путин: нельзя отмечать высадку в Нормандии с теми, кто героизирует нацистов

Российский лидер Владимир Путин считает, что недопустимо праздновать 80-ю годовщину операции союзников в Нормандии вместе с теми, кто героизирует представителей нацистской идеологии.

Соответствующее заявление президент сделал на встрече с главами мировых информационных агентств.

«Пусть отмечают без нас, с нас не убудет», — подчеркнул Путин.

Глава государства предположил, что на мероприятии будут присутствовать представители украинского руководства. Праздновать столь значимую дату с людьми, которые возводят нацистов «на пьедестал почёта и делают национальными героями», нельзя, отметил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не планировала принимать участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию высадки союзников в Нормандии.