Путин: нельзя отмечать высадку в Нормандии с теми, кто героизирует нацистов
Соответствующее заявление президент сделал на встрече с главами мировых информационных агентств.
«Пусть отмечают без нас, с нас не убудет», — подчеркнул Путин.
Глава государства предположил, что на мероприятии будут присутствовать представители украинского руководства. Праздновать столь значимую дату с людьми, которые возводят нацистов «на пьедестал почёта и делают национальными героями», нельзя, отметил российский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не планировала принимать участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию высадки союзников в Нормандии.