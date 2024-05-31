RT в Telegram
Подпишись

Песков: Россия не планировала участвовать в 80-й годовщине высадки в Нормандии

Короткая ссылка
Россия не планировала принимать участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию высадки союзников в Нормандии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: Россия не планировала участвовать в 80-й годовщине высадки в Нормандии
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Нет, это никак не обсуждалось. Никакого приезда не планировалось. Собственно, да и контактов-то никаких у нас особо нет», — отметил Песков.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден в июне приедет во Францию на 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии.

Владимир Зеленский также планирует посетить мероприятия во Франции в честь празднования 80-летия высадки союзных войск в Нормандии и встречу стран G7 в Италии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить