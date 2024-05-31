Песков: Россия не планировала участвовать в 80-й годовщине высадки в Нормандии
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«Нет, это никак не обсуждалось. Никакого приезда не планировалось. Собственно, да и контактов-то никаких у нас особо нет», — отметил Песков.
Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден в июне приедет во Францию на 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии.
Владимир Зеленский также планирует посетить мероприятия во Франции в честь празднования 80-летия высадки союзных войск в Нормандии и встречу стран G7 в Италии.