Business Insider: российский ответ Starlink прошёл первую стадию испытаний

Первая серия испытаний лазерной межспутниковой связи, являющаяся российским ответом системе Starlink американского предпринимателя Илона Маска, завершилась успешно.

Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на компанию-производителя «Бюро 1440».

Отмечается, что в ходе тестов два аппарата, находящиеся на расстоянии свыше 30 км друг от друга, передали более 200 гигабайтов информации со скоростью 10 гигабит в секунду.

В конце мая произошёл сбой в работе спутниковой системы связи Starlink.

Также в NYT отметили, что Россия всё чаще нарушает работу связи Starlink в украинских войсках.

Кроме того, Маск заявил, что на борьбу с подавлением Россией Starlink на Украине уходят большие ресурсы.