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Business Insider: российский ответ Starlink прошёл первую стадию испытаний

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Первая серия испытаний лазерной межспутниковой связи, являющаяся российским ответом системе Starlink американского предпринимателя Илона Маска, завершилась успешно.

Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на компанию-производителя «Бюро 1440».

Отмечается, что в ходе тестов два аппарата, находящиеся на расстоянии свыше 30 км друг от друга, передали более 200 гигабайтов информации со скоростью 10 гигабит в секунду.

В конце мая произошёл сбой в работе спутниковой системы связи Starlink.

Также в NYT отметили, что Россия всё чаще нарушает работу связи Starlink в украинских войсках.

Кроме того, Маск заявил, что на борьбу с подавлением Россией Starlink на Украине уходят большие ресурсы.

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