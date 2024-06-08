Business Insider: российский ответ Starlink прошёл первую стадию испытаний
Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на компанию-производителя «Бюро 1440».
Отмечается, что в ходе тестов два аппарата, находящиеся на расстоянии свыше 30 км друг от друга, передали более 200 гигабайтов информации со скоростью 10 гигабит в секунду.
В конце мая произошёл сбой в работе спутниковой системы связи Starlink.
Также в NYT отметили, что Россия всё чаще нарушает работу связи Starlink в украинских войсках.
Кроме того, Маск заявил, что на борьбу с подавлением Россией Starlink на Украине уходят большие ресурсы.