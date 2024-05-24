NYT: Россия всё чаще нарушает работу связи Starlink в украинских войсках
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Газета отмечает, что военнослужащие 92-й штурмовой бригады ВСУ столкнулись с сильным замедлением работы Starlink. Обычно украинские военные используют этот сервис для связи, сбора разведданных и совершения атак беспилотников. Проблемы в работе Starlink возникли перед тем, как российские войска начали операцию в Харьковской области.
Как утверждает украинская сторона, за сбоями в работе системы связи «стоит Россия». Чиновники Украины считают, что российские войска «развернули мощные комплексы радиоэлектронной борьбы» и другие средства, используемые для подавления работы Starlink.
Журналисты отмечают, что новые проблемы стали первыми настолько массовыми случаями подавления связи, а в дальнейшем это может привести к «тактическому сдвигу» в конфликте.
The Washington Post ранее также писала, что терминалы Starlink вышли из строя, когда военнослужащие России начали наступление в Харьковской области.