NYT: Россия всё чаще нарушает работу связи Starlink в украинских войсках

Россия развернула «передовое оборудование» для подавления работы спутниковой связи Starlink на Украине, это приводит к новым проблемам уже и на «северном» фронте в Харьковской области, пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных, чиновников и специалистов по радиоэлектронной борьбе.

Газета отмечает, что военнослужащие 92-й штурмовой бригады ВСУ столкнулись с сильным замедлением работы Starlink. Обычно украинские военные используют этот сервис для связи, сбора разведданных и совершения атак беспилотников. Проблемы в работе Starlink возникли перед тем, как российские войска начали операцию в Харьковской области.

Как утверждает украинская сторона, за сбоями в работе системы связи «стоит Россия». Чиновники Украины считают, что российские войска «развернули мощные комплексы радиоэлектронной борьбы» и другие средства, используемые для подавления работы Starlink.

Журналисты отмечают, что новые проблемы стали первыми настолько массовыми случаями подавления связи, а в дальнейшем это может привести к «тактическому сдвигу» в конфликте.

The Washington Post ранее также писала, что терминалы Starlink вышли из строя, когда военнослужащие России начали наступление в Харьковской области.