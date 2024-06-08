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Daily Mail: Спилберг помогал Байдену подготовить речь для выступления в Нормандии

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Режиссёр Стивен Спилберг помогал президенту США Джо Байдену подготовить речь для выступления в Нормандии.

Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, голливудский режиссёр находился в номере отеля, когда Байден проводил финальную репетицию.

При этом отмечается, что Белый дом не ответил на вопросы газеты, зачем Спилберг был там и получил ли он гонорар за свои советы.

Ранее в NBC заявили, что Спилберг участвует в разработке стратегии для президентской кампании Байдена.

Также сообщалось, что Байден во время визита во Францию на официальном мероприятии пытался сесть на «воображаемый стул», этот момент попал на видео и обсуждается в соцсетях.

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