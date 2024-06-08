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Президент Ирака: для бойни в секторе Газа нет совершенно никакого оправдания

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Без решения палестинской проблемы весь регион не сможет жить спокойно, считает президент Ирака Абдул Латиф Рашид. В интервью корреспонденту RT Мураду Газдиеву он заявил, что необходимо предоставить палестинскому народу полное право на самоопределение и признать палестинское государство.

«Мы настаиваем на соблюдении прав палестинцев и выступаем за немедленное прекращение войны и оказание поддержки жителям Газы... Реализация всего этого — обязанность международного сообщества», — сказал президент.

Ирак осуждает «расправу над палестинским народом», подчеркнул собеседник RT.

«Для этой бойни нет совершенно никакого оправдания», — добавил Рашид.

Как накануне отметил президент России Владимир Путин, то, что сейчас происходит в секторе Газа в ответ на теракт в Израиле, «на войну не очень похоже», это «какое-то тотальное уничтожение гражданского населения».

Как утверждает Министерство здравоохранения анклава, число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа достигло 36 479.

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