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Слуцкий: вероятно, России придётся расставаться с Парламентской ассамблеей ОБСЕ

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России, вероятно, придётся распрощаться с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, если её не пригласят на ближайшую сессию в Румынии, считает депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
Слуцкий: вероятно, России придётся расставаться с Парламентской ассамблеей ОБСЕ
  • РИА Новости

«Парламентская ассамблея ОБСЕ, как и до этого Парламентская ассамблея Совета Европы, ведёт себя всё более и более неконструктивно. Посмотрим, пригласят ли нас на ближайшую сессию в Румынии. Исходя из этого будем принимать решения. С большой вероятностью с ПА ОБСЕ придётся расставаться», — сказал парламентарий РИА Новости.

В апреле 2022 года российский президент Владимир Путин заявил, что для России стало бессмысленно работать на некоторых площадках, например в ПАСЕ: эти инструменты создавались в начале 1990-х годов и уже отжили своё.

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