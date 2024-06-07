Слуцкий: вероятно, России придётся расставаться с Парламентской ассамблеей ОБСЕ

России, вероятно, придётся распрощаться с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, если её не пригласят на ближайшую сессию в Румынии, считает депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«Парламентская ассамблея ОБСЕ, как и до этого Парламентская ассамблея Совета Европы, ведёт себя всё более и более неконструктивно. Посмотрим, пригласят ли нас на ближайшую сессию в Румынии. Исходя из этого будем принимать решения. С большой вероятностью с ПА ОБСЕ придётся расставаться», — сказал парламентарий РИА Новости.

В апреле 2022 года российский президент Владимир Путин заявил, что для России стало бессмысленно работать на некоторых площадках, например в ПАСЕ: эти инструменты создавались в начале 1990-х годов и уже отжили своё.