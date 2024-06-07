Слуцкий: вероятно, России придётся расставаться с Парламентской ассамблеей ОБСЕ
- РИА Новости
«Парламентская ассамблея ОБСЕ, как и до этого Парламентская ассамблея Совета Европы, ведёт себя всё более и более неконструктивно. Посмотрим, пригласят ли нас на ближайшую сессию в Румынии. Исходя из этого будем принимать решения. С большой вероятностью с ПА ОБСЕ придётся расставаться», — сказал парламентарий РИА Новости.
В апреле 2022 года российский президент Владимир Путин заявил, что для России стало бессмысленно работать на некоторых площадках, например в ПАСЕ: эти инструменты создавались в начале 1990-х годов и уже отжили своё.