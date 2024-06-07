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Президент Арсе: для БРИКС важно помнить о запасах лития в Боливии

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Боливия ждёт и надеется, что сможет официально присоединиться к странам БРИКС, заявил в интервью RT боливийский президент Луис Арсе, прибывший в Санкт-Петербург на ПМЭФ.
Президент Арсе: для БРИКС важно помнить о запасах лития в Боливии
  • © Вячеслав Викторов/Фонд Росконгресс

«А пока мы собираемся посещать все мероприятия, на которые нас пригласят представители этой организации. Мы считаем, что это хорошая возможность, как для БРИКС, так и для Боливии. Для нас вступление в БРИКС — это способ получить помощь для ускорения процесса индустриализации в Боливии благодаря технологиям и опыту стран этой организации», — сказал президент.

Благодаря вступлению в БРИКС страна сможет ускорить индустриализацию и рост боливийской экономики гораздо быстрее, считает Арсе.

«А для стран БРИКС, думаю, важно знать, что Боливия, например, занимает, как я уже говорил, первое место в мире по запасам лития. У нас много полезных ископаемых и сырья», — подчеркнул собеседник RT.

В июле прошлого года Луис Арсе сообщил, что Боливия намерена выйти на международный рынок с литиевыми батареями.

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