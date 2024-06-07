Лидер Боливии: Латинская Америка должна сохранить суверенитет над ресурсами

Латинская Америка до сих пор сталкивается с разными проблемами в условиях меняющегося мира, одна из них заключается в том, что страны региона должны сохранить суверенитет над природными ресурсами. Об этом заявил в интервью RT президент Боливии Луис Арсе, прибывший в Санкт-Петербург на ПМЭФ.

«Например, мы в Боливии прекрасно понимаем, что, когда природные ресурсы находятся под контролем государства, ему намного проще строить экономическую модель. В основе нашей экономической модели лежит рациональное использование природных ресурсов. Кроме того, при таком подходе никто больше не сможет прийти в Латинскую Америку и забрать у неё природные ресурсы, оставив нас ни с чем, как это уже не раз случалось на протяжении истории», — сказал глава государства.

Долгое время Боливия страдала от разграбления природных ресурсов, начиная с колониального периода, когда испанцы добывали серебро на горе Серро-Рико неподалёку от города Потоси, добавил президент. Тогда боливийцы «остались практически ни с чем».

«Затем началась эпоха «оловянных баронов», как у нас их принято называть. Это были предприниматели, которым принадлежали месторождения олова в Боливии и которые вывозили его из страны в огромном количестве. После этого настало время углеводородов: тогда некоторые компании начали заниматься их добычей и разбогатели, однако наша страна не получила ничего из этих богатств», — продолжил Арсе.

Боливия является одним из тех государств Латинской Америки, в которых разграбление природных ресурсов оказало крайне серьёзное воздействие на развитие страны, подчеркнул собеседник RT.

«Поэтому важным решением стало определение чёткого политического курса, который заключается в следующем: не допустить нового разграбления природных ресурсов и гарантировать их использование на благо нашего населения», — сказал он.

Луис Арсе уверен, что вступление Боливии в БРИКС является прекрасной перспективой для страны.