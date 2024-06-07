США вносят изменения в стратегию по ядерному оружию с упором на соперничество

Соединённые Штаты Америки вносят изменения в свою стратегию по ядерному оружию с упором на соперничество.

Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.

«Президент Джо Байден недавно подписал обновленные распоряжения по условиям применения ядерного оружия, которые учитывали бы реалии новой ядерной эры», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерная доктрина России — живой инструмент, в неё могут быть внесены изменения.