Сенатор Джабаров высказался об идее США ввести всеобъемлющее эмбарго на торговлю с Россией

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал сообщения о том, что США могут ввести всеобъемлющее эмбарго на торговлю с российской стороной.

В беседе с «Парламентской газетой» сенатор отметил, что потенциальное эмбарго не повлияет на отечественную экономику.

«Объёмы торговли между нашими странами минимизированы, поэтому эти угрозы для нас не носят стратегического значения», — сказал он.

Как добавил Джабаров, в Вашингтоне уже не знают, какие меры принять, чтобы сдержать Россию.

«Они пытались выдавить нас с энергетического рынка Европы — вместо дешёвого российского газа втридорога продают свой сжиженный, зная, что его производство вредно», — заключил он.

Ранее сообщалось, что американские власти могут ввести всеобъемлющее эмбарго на торговлю с российской стороной. Соответствующую идею озвучил заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.