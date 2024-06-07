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МИД: Россия ценит позицию Китая, отказавшегося от саммита по Украине в Швейцарии

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Замглавы МИД России Александр Панкин на полях ПМЭФ заявил, что Москва приветствует позицию КНР и других азиатских стран, которые отказались от участия в конференции по Украине в Швейцарии.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, список участников конференции плавающий: одни говорят, что не будут участвовать, а другие, что будут, многие говорят, что не имеют проблем ни с Киевом, ни с Москвой.

«Ценим, что Китай отказался от участия», — отметил Панкин.

Он добавил, что российская сторона работает с азиатскими странами и показывает, что вопросы, которые вынесены на конференцию, кроме «формулы Зеленского» — ядерная, энергетическая и продовольственная безопасность, — имеют свои универсальные площадки.

Как заявил ранее замглавы МИД России Михаил Галузин, Москва исходит из того, что руководители всех стран осознают мошеннический характер конференции по Украине в Швейцарии.

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