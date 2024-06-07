МИД: Россия ценит позицию Китая, отказавшегося от саммита по Украине в Швейцарии
Об этом пишет ТАСС.
По его словам, список участников конференции плавающий: одни говорят, что не будут участвовать, а другие, что будут, многие говорят, что не имеют проблем ни с Киевом, ни с Москвой.
«Ценим, что Китай отказался от участия», — отметил Панкин.
Он добавил, что российская сторона работает с азиатскими странами и показывает, что вопросы, которые вынесены на конференцию, кроме «формулы Зеленского» — ядерная, энергетическая и продовольственная безопасность, — имеют свои универсальные площадки.
Как заявил ранее замглавы МИД России Михаил Галузин, Москва исходит из того, что руководители всех стран осознают мошеннический характер конференции по Украине в Швейцарии.