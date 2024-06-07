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МИД России: работа над идеей движения к валюте для БРИКС ведётся

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Замглавы МИД России Александр Панкин рассказал о работе над идеей создания валюты для использования в БРИКС.
МИД России: работа над идеей движения к валюте для БРИКС ведётся
  • РИА Новости

«Работа над идеей движения к валюте, которую мы могли бы совместно в БРИКС использовать для расчётов или в качестве эталонной, она ведётся», — заявил Панкин РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. 

Он отметил, что у законов каждой страны своя специфика, поэтому вопрос о сроках появления единой валюты является сложным.

При этом, по его словам, в БРИКС настроены всё больше использовать национальные валюты в экономических отношениях. 

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на рассмотрении в БРИКС находятся примерно 30 обращений от разных государств.

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