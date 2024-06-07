Кнайсль заявила о потере Европой души

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках сессии «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?» на ПМЭФ заявила, что Европа потеряла свою душу.

«Европейский союз может даже преодолеть этот энергетический кризис, экономический кризис, а вот чего нельзя преодолеть в течение одного, двух и даже трёх поколений... не сможет вернуться к той ситуации, которая была в Европе ранее, я имею в виду наличие свобод, свободы слова — его нет. Для меня это является самым драматичным аспектом. Буквально позавчера я была на заседании Исторического общества России и говорила о том, что Европа потеряла свою душу. Для меня это центральная проблема», — сказала она.

По её слова, экономические кризисы приходят и уходят, а этот вопрос так просто не решить.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме началась сессия «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?», организованная RT.

Трансляцию сессии ведёт RT.