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Макрон заявил, что задержанный в Москве француз работал в швейцарской НПО

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Задержанный в Москве француз «не работал на Францию» и являлся сотрудником швейцарской неправительственной организации, утверждает президент Эммануэль Макрон.
Макрон заявил, что задержанный в Москве француз работал в швейцарской НПО
  • AP

«В России задержан наш соотечественник, который работает в швейцарской неправительственной организации. Он ни в коем случае не работал на Францию, но мы обеспечим ему всю необходимую консульскую защиту», — сказал Макрон в эфире французского телевидения.

Как сообщает Следственный комитет, задержанный в столице гражданин Франции подозревается в сборе сведений в области военной деятельности России.

Мужчина, по данным следствия, несколько лет собирал сведения о военной и военно-технической деятельности страны, уклоняясь от обязанности зарегистрироваться в качестве иноагента. 

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