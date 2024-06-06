Макрон заявил, что задержанный в Москве француз работал в швейцарской НПО
- AP
«В России задержан наш соотечественник, который работает в швейцарской неправительственной организации. Он ни в коем случае не работал на Францию, но мы обеспечим ему всю необходимую консульскую защиту», — сказал Макрон в эфире французского телевидения.
Как сообщает Следственный комитет, задержанный в столице гражданин Франции подозревается в сборе сведений в области военной деятельности России.
Мужчина, по данным следствия, несколько лет собирал сведения о военной и военно-технической деятельности страны, уклоняясь от обязанности зарегистрироваться в качестве иноагента.