Греция, Панама, Дания, Пакистан и Сомали избраны непостоянными членами СБ ООН

Греция, Панама, Дания, Пакистан и Сомали были избраны новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что указанные страны избраны на период 2025—2026 годов.

Ранее Палестина вновь направила в Совет Безопасности ООН предложение принять её в состав Организации Объединённых Наций.