Греция, Панама, Дания, Пакистан и Сомали избраны непостоянными членами СБ ООН
Греция, Панама, Дания, Пакистан и Сомали были избраны новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН.
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что указанные страны избраны на период 2025—2026 годов.
Ранее Палестина вновь направила в Совет Безопасности ООН предложение принять её в состав Организации Объединённых Наций.
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