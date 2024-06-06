Россия — за мир, но Владимир Зеленский сначала вышел из стамбульских договорённостей, а потом запретил себе вести переговоры, сейчас он вовсе нелегитимен, заявил RT председатель ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В разговоре с корреспондентом RT Саргоном Хадая Слуцкий отметил, что Россия готова к переговорам о денацификации Украины и её законодательства.

«Давайте представим себе какие-то переговоры: вот они должны сегодня где-то начаться, на некой площадке, с максимально здравым базисным контекстом. С кем их вести?» — сказал парламентарий.

Президент России Владимир Путин накануне обратил внимание на то, что действующее руководство Украины «на выборы решило не ходить» — и это вызывает вопросы.

Он напомнил: есть 103-я статья Конституции Украины, в которой прописано, что президент избирается только на пять лет. В 83-й статье сказано, что в условиях военного положения срок полномочий парламента пролонгируется, но про возможность пролонгировать срок полномочий президента «там ничего не сказано».