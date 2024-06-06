Дуда созвал заседание Совбеза из-за стрельбы по нелегалам на границе

Президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности на фоне стрельбы польских военных по мигрантам на границе с Белоруссией.

«В понедельник выборы (депутатов Европейского парламента. — RT) закончатся, и я хотел бы, чтобы после полудня — я созову его, скорее всего, на 16:00 (17:00 мск. — RT) — состоялся Совет национальной безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Польский президент уточнил, что темой встречи станет стрельба пограничников по нелегалам.

Ранее стало известно, что польские силовики выбросили на территорию Белоруссии пятерых избитых беженцев.