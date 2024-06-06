Американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл заявил о стремлении российского лидера Владимира Путина избавиться от оружия США на украинской территории, а также защитить Россию.

Как говорится в его заявлении, которое приводит портал Mediaite, Путину не нужна Украина или даже Европа.

«Чёрт возьми, да у него и так достаточно собственной земли. Он просто хочет убедиться, что на Украине нет оружия Соединённых Штатов, направленного на Москву», — отметил он.

Ранее Путин заявил, что Россия подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине.