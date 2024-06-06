CBS: Россия отправила военные корабли в Карибское море для учений

Американский телеканал CBS заявил, что российская сторона отправила свои военные корабли в Карибское море для учений.

Уточняется, что военные манёвры будут проходить неподалёку от берегов Соединённых Штатов и могут представлять собой часть ответа России на поддержку киевского режима со стороны Вашингтона.

«Россия перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолёты для проведения военных учений в ближайшие недели», — говорится в материале.

По данным телеканала, в учениях примут участие тяжёлые бомбардировщики и боевые корабли.

10 марта ракетный крейсер «Варяг» Тихоокеанского флота во время учений в Аравийском море отразил нападение истребительной авиации условного противника.