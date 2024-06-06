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Столтенберг: НАТО не видит военных угроз со стороны России

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс в настоящий момент не видит непосредственной военной угрозы своим членам с российской стороны.
Столтенберг: НАТО не видит военных угроз со стороны России
  • РИА Новости

«Мы не наблюдаем каких-либо непосредственных угроз (со стороны России. — RT) в отношении какого-либо члена альянса», — цитирует РИА Новости Столтенберга.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Финляндии.

«После окончания боевых действий Россия может восстановить свои силы, но это не означает, что мы наблюдаем непосредственную угрозу для стран-союзниц», — добавил он.

По его словам, НАТО — «самый сильный военный альянс в мире».

Ранее Столтенберг заявил, что альянс рассчитывает на «ответственное использование» Украиной поставляемого оружия.

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