Столтенберг: НАТО не видит военных угроз со стороны России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс в настоящий момент не видит непосредственной военной угрозы своим членам с российской стороны.

«Мы не наблюдаем каких-либо непосредственных угроз (со стороны России. — RT) в отношении какого-либо члена альянса», — цитирует РИА Новости Столтенберга.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Финляндии.

«После окончания боевых действий Россия может восстановить свои силы, но это не означает, что мы наблюдаем непосредственную угрозу для стран-союзниц», — добавил он.

По его словам, НАТО — «самый сильный военный альянс в мире».

Ранее Столтенберг заявил, что альянс рассчитывает на «ответственное использование» Украиной поставляемого оружия.