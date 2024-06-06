RT в Telegram
Подпишись

МИД Венгрии: призыв в армию на уровне ЕС нарушает суверенитет страны

Короткая ссылка
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил против введения обязательного призыва на уровне ЕС.
МИД Венгрии: призыв в армию на уровне ЕС нарушает суверенитет страны
  • AP

«Мы против любых мер, которые провоцируют риск эскалации. Мы не принимаем никакого вмешательства в наш суверенитет. Ни у кого нет права вводить призыв в других странах», — цитирует РИА Новости Сийярто.

Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос в ходе ПМЭФ.

Ранее глава МИД Венгрии выразил сожаление в связи с разрешением Киеву наносить удары западными ракетами по территории России.

В Санкт-Петербурге начал свою работу Петербургский международный экономический форум. Его работа продлится до 8 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить