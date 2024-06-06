МИД Венгрии: призыв в армию на уровне ЕС нарушает суверенитет страны
- AP
«Мы против любых мер, которые провоцируют риск эскалации. Мы не принимаем никакого вмешательства в наш суверенитет. Ни у кого нет права вводить призыв в других странах», — цитирует РИА Новости Сийярто.
Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос в ходе ПМЭФ.
Ранее глава МИД Венгрии выразил сожаление в связи с разрешением Киеву наносить удары западными ракетами по территории России.
В Санкт-Петербурге начал свою работу Петербургский международный экономический форум. Его работа продлится до 8 июня.