МИД Венгрии: призыв в армию на уровне ЕС нарушает суверенитет страны

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил против введения обязательного призыва на уровне ЕС.

«Мы против любых мер, которые провоцируют риск эскалации. Мы не принимаем никакого вмешательства в наш суверенитет. Ни у кого нет права вводить призыв в других странах», — цитирует РИА Новости Сийярто.

Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос в ходе ПМЭФ.

Ранее глава МИД Венгрии выразил сожаление в связи с разрешением Киеву наносить удары западными ракетами по территории России.

В Санкт-Петербурге начал свою работу Петербургский международный экономический форум. Его работа продлится до 8 июня.