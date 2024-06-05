Путин: Киев пытается нанести удар по газовым маршрутам по дну Чёрного моря

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Киев пытается нанести удар по газовым маршрутам по дну Чёрного моря.

«Нам приходится охранять оба этих газовых маршрута по дну Чёрного моря, потому что украинские вооружённые силы предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить их, во всяком случае корабли, которые их охраняют, подвергаются постоянным атакам», — сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

Ранее стало известно, что Россия запросила на 14 июня заседание Совбеза ООН в связи с решением стран Запада одобрить нанесение ударов ВСУ поставляемым оружием по российской территории.