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Путин: не понимаю, почему я должен стесняться посещать Курилы, это Россия

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Курильские острова — это территория России, напомнил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос японского журналиста.
Путин: не понимаю, почему я должен стесняться посещать Курилы, это Россия
  • РИА Новости

«Вы сейчас сказали о нескольких проблемах: посещение островов. Российская Федерация исходит из того, что это часть суверенной территории России, поэтому я не понимаю, почему я должен стесняться посещать одну из территорий Российской Федерации», — сказал Путин.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств.

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