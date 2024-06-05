Путин: не понимаю, почему я должен стесняться посещать Курилы, это Россия

Курильские острова — это территория России, напомнил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос японского журналиста.

«Вы сейчас сказали о нескольких проблемах: посещение островов. Российская Федерация исходит из того, что это часть суверенной территории России, поэтому я не понимаю, почему я должен стесняться посещать одну из территорий Российской Федерации», — сказал Путин.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств.