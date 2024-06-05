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Лавров: Запад указывает Киеву, как в колониальные времена

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Послы стран Запада приходят и указывают украинским властям, что делать, как в колониальные времена, заявил глава МИД России Сергей Лавров, прибывший в Чад.
Лавров: Запад указывает Киеву, как в колониальные времена
  • РИА Новости

«Несколько раз говорили о том, что прошли те времена, когда западный посол мог прийти к президенту африканской страны и давать ему указания. Слава богу, такие времена в Африке больше не вернутся. А вот на Украине происходит всё ровно так. Послы приходят и дают указания руководителям киевского режима», — сказал министр.

Лавров также отмечал, что Соединённые Штаты прощают Киеву всё, потому что Украина удобна Вашингтону в качестве инструмента борьбы против России.

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