Путин: Байден предсказуем как политик старой школы
- РИА Новости
Путин напомнил о реакции Байдена на его слова о том, что переизбрание американского лидера было бы предпочтительным для России.
«Он политик старой школы. То, что ему не понравилось, он потом в известной степени начал меня атаковать — я так и думал, что так будет. Значит, я прав — он предсказуем», — заявил президент России.
В феврале Владимир Путин, комментируя оскорбительные высказывания Джо Байдена в свой адрес, вновь заявил, что для Москвы нынешний глава Белого дома остаётся более предпочтительным.