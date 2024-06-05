Путин: Байден предсказуем как политик старой школы

Президент США Джо Байден очень предсказуем как политик старой школы, заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Путин напомнил о реакции Байдена на его слова о том, что переизбрание американского лидера было бы предпочтительным для России.

«Он политик старой школы. То, что ему не понравилось, он потом в известной степени начал меня атаковать — я так и думал, что так будет. Значит, я прав — он предсказуем», — заявил президент России.

В феврале Владимир Путин, комментируя оскорбительные высказывания Джо Байдена в свой адрес, вновь заявил, что для Москвы нынешний глава Белого дома остаётся более предпочтительным.