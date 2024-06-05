Париж возмутился из-за предупреждения России о судьбе наёмников на Украине

В Париже возмутились из-за предупреждений России о том, какая судьба ожидает французских наёмников на Украине. Представитель МИД Франции Кристоф Лемуан в беседе с AFP заявил, что французские власти обсуждают ответ на такие заявления, звучащие из Москвы.

«Эти скандальные заявления не останутся без последствий», — сказал французский чиновник.

Как утверждается, руководитель пресс-службы российской дипмиссии в Париже Александр Макогонов ранее в эфире BFMTV сообщил, что если Франция отправит на Украину своих специалистов, инструкторов или просто солдат, то они станут законной целью для армии России.

Ожидается, что президент Эммануэль Макрон может выступить с объявлением об отправке инструкторов на Украину в пятницу, 7 июня, когда во Францию приедет Владимир Зеленский, сообщает TV5 Monde.

Ранее на остановках рядом с посольством Франции в Москве появились призывы к французам сдаваться в российский плен. На плакатах показан командир французской дивизии СС «Шарлемань» Эдгар Пюо, уничтоженный советскими солдатами.

На постерах написано: «Французы, не повторяйте ошибок своих предков, их участь известна. Вызывайте Волгу 149.200».

В Кремле отмечали, что любые иностранные инструкторы на Украине не обладают иммунитетом от ударов по ним.