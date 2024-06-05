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Секретарь Совбеза Шойгу прибыл в Казахстан на заседание ОДКБ

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Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Казахстан, там он примет участие в заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
Секретарь Совбеза Шойгу прибыл в Казахстан на заседание ОДКБ
  • РИА Новости

Секретарь Совбеза проведёт ряд двусторонних переговоров в Алма-Ате.

Президент Владимир Путин накануне заявил, что Сергей Шойгу будет координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса России.

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