Секретарь Совбеза Шойгу прибыл в Казахстан на заседание ОДКБ
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Казахстан, там он примет участие в заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
- РИА Новости
Секретарь Совбеза проведёт ряд двусторонних переговоров в Алма-Ате.
Президент Владимир Путин накануне заявил, что Сергей Шойгу будет координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса России.
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