Секретарь Совбеза Шойгу прибыл в Казахстан на заседание ОДКБ

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Казахстан, там он примет участие в заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

РИА Новости

Секретарь Совбеза проведёт ряд двусторонних переговоров в Алма-Ате. Президент Владимир Путин накануне заявил, что Сергей Шойгу будет координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса России.