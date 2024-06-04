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Путин заявил, что секретарь Совбеза будет координатором работы по развитию ОПК

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Президент Владимир Путин заявил, что секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу будет координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса.
Путин заявил, что секретарь Совбеза будет координатором работы по развитию ОПК
  • globallookpress.com

Во время совещания с правительством Путин напомнил о встрече с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королёве, где обсуждалось развитие ОПК. Тогда участники встречи договорились о том, что должны быть подготовлены проекты поручений. Эту работу нужно завершить, заявил он.

«Речь идёт о первоочередных задачах ОПК, об объёмах производства наиболее востребованной продукции военного назначения и, конечно, о рентабельности производств. Я прошу Мантурова Дениса Валентиновича как первого заместителя председателя правительства — министра промышленного развития, министра обороны, министра финансов, администрацию президента как можно быстрее эту работу завершить. Прошу сделать это завтра», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что данную тему уже обсуждали достаточно — пора завершать эту работу.

«Поскольку вопросы такие разноплановые, нужно учесть и рентабельность производства, обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники, здесь нужен независимый координатор всей этой работы, этим координатором будет секретарь Совета безопасности. Я прошу иметь это в виду», — сказал президент.

В Королёве Владимир Путин подчеркнул, что для победы важно всё время опережать противника, и тогда она будет гарантирована.

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