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МИД о словах Байдена: угрозы не повлияют на решимость КНР защищать суверенитет

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Официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала слова американского лидера Джо Байдена о возможности использования ВС США на Тайване.
МИД о словах Байдена: угрозы не повлияют на решимость КНР защищать суверенитет
  • AP

Об этом пишет ТАСС.

«Тайваньский вопрос — это исключительно внутреннее дело Китая, и никакое внешнее вмешательство недопустимо», — подчеркнула она.

По словам Мао Нин, никакие угрозы не смогут поколебать твёрдую решимость, волю и мощь правительства и народа КНР защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.

Ранее Байден заявил, что армия США может быть задействована в случае, если Китай атакует Тайвань.

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