МИД о словах Байдена: угрозы не повлияют на решимость КНР защищать суверенитет
- AP
Об этом пишет ТАСС.
«Тайваньский вопрос — это исключительно внутреннее дело Китая, и никакое внешнее вмешательство недопустимо», — подчеркнула она.
По словам Мао Нин, никакие угрозы не смогут поколебать твёрдую решимость, волю и мощь правительства и народа КНР защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.
Ранее Байден заявил, что армия США может быть задействована в случае, если Китай атакует Тайвань.