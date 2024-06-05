МИД о словах Байдена: угрозы не повлияют на решимость КНР защищать суверенитет

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала слова американского лидера Джо Байдена о возможности использования ВС США на Тайване.

Об этом пишет ТАСС.

«Тайваньский вопрос — это исключительно внутреннее дело Китая, и никакое внешнее вмешательство недопустимо», — подчеркнула она.

По словам Мао Нин, никакие угрозы не смогут поколебать твёрдую решимость, волю и мощь правительства и народа КНР защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.

Ранее Байден заявил, что армия США может быть задействована в случае, если Китай атакует Тайвань.