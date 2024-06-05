Politico: внешняя политика Байдена может помешать ему на выборах

Внешняя политика американского лидера Джо Байдена, включая решения по Украине и Ближнему Востоку, может помешать ему на президентских выборах, пишет издание Politico.

В публикации сообщается, что два конфликта — на Украине и в секторе Газа — осложнили работу Байдена и способствовали шаткости его политического положения в США.

Как отмечается, рейтинг Байдена упал ещё в 2021 году, после вывода американских войск из Афганистана.

Газета приводит слова бывшего старшего советника сенатора Берни Сандерса Мэтта Дасса, который считает, что «ощущение мирового хаоса» не пойдёт на пользу Байдену на выборах.

Источник издания из Демократической партии добавил, что действия президента США не соответствуют его предыдущей предвыборной кампании. В 2020 году Байден среди прочего обещал, что восстановит образ США за рубежом.

Ранее в The Wall Street Journal заявили, что состояние Байдена ухудшается. Это особенно заметно во время встреч, которые проходят за закрытыми дверями.