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Политолог Мезюхо: США намерены зарабатывать на российских активах

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Полина Полетаева
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что, предоставляя Украине кредит в $50 млрд за счёт замороженных российских активов, США «ведут себя ещё более по-скотски», чем даже можно было предположить.
Политолог Мезюхо: США намерены зарабатывать на российских активах
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«С одной стороны, они отнимают деньги у России самым преступным способом, а с другой стороны — выдают эти деньги своей марионетке в качестве кредита, а не просто так, в качестве помощи. То есть речь идёт о том, что Соединённые Штаты Америки намерены зарабатывать на российских активах», — заявил политолог.

Он выразил уверенность в том, что никто просто так российские деньги Украине не передаст.

«Их замораживали не для того, чтобы отдать (безвозмездно. — RT) украинскому государственному образованию, которое сегодня впору называть именно так, потому что от государства почти что ничего не осталось», — пояснил Мезюхо.

По его словам, побуждая ЕС продлять санкции и заставляя передавать Украине вооружение, Вашингтон «ослабляет Старый Свет».

«Фактически делается всё возможное для того, чтобы Европа ещё больше зависела от Соединённых Штатов Америки в будущем. Сегодня происходит закабаление Европы. Когда страны ЕС передают своё оружие для киевского режима, они заключают оборонные контракты с ВПК Соединённых Штатов Америки. США, опять-таки, зарабатывают на этой бойне, а в проигрыше остаются и Украина, и Европейский Союз, который теряет свою суверенность», — заключил собеседник RT.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Вашингтон намерен предоставить Украине кредит в размере $50 млрд, если Евросоюз продлит антироссийские санкции на неопределённый срок.

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