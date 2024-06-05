Путин: США тратят на оборонные расходы больше всех стран мира

Президент России Владимир Путин отметил, что США тратят на оборонные расходы больше всех стран мира.

«Если расходы всех стран объединить, сложить — всё равно США тратят на оборону больше, чем все страны вместе. А почему? Огромные деньги идут на содержание баз за границей», — сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих международных информагентств.

В марте Белый дом опубликовал проект федерального бюджета на следующий финансовый год, который свидетельствует о том, что военные расходы США в 2025 году будут увеличены до $850 млрд.