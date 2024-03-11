США планируют увеличить до $850 млрд военные расходы в 2025 году

Белый дом опубликовал проект федерального бюджета на следующий финансовый год, который свидетельствует о том, что военные расходы США в 2025 году будут увеличены до $850 млрд.

Из документа следует, что ассигнования на оборону должны быть увеличены по сравнению с 2023 финансовым годом на 4,1%.

«Бюджет включает $850 млрд в виде дискреционных бюджетных полномочий на 2025 год, что на $34 млрд, или на 4,1%, больше уровня 2023 года», — говорится в проекте.

Как писало агентство Bloomberg, администрация Джо Байдена планирует сократить расходы на истребители F-35 и атомные подлодки класса «Вирджиния».