США планируют увеличить до $850 млрд военные расходы в 2025 году
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Из документа следует, что ассигнования на оборону должны быть увеличены по сравнению с 2023 финансовым годом на 4,1%.
«Бюджет включает $850 млрд в виде дискреционных бюджетных полномочий на 2025 год, что на $34 млрд, или на 4,1%, больше уровня 2023 года», — говорится в проекте.
Как писало агентство Bloomberg, администрация Джо Байдена планирует сократить расходы на истребители F-35 и атомные подлодки класса «Вирджиния».