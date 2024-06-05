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Белый дом: для достижения мира во всём мире необходимо больше оружия для Киева

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Достижение мира во всём мире требует передачи Украине ещё большего количества западного оружия. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что страны Запада должны «послать явное сообщение» президенту России Владимиру Путину, что он «не сможет продержаться дольше» них.

«У нас хорошо получалось поддерживать эти сообщения. В ближайшие недели у нас будет хорошая возможность поставить в конце не только точку, но и восклицательный знак», — цитирует Салливана РИА Новости.

Помимо этого, он высказался о решении применять оружие США по России. По словам Салливана, оно было продиктовано «здравым смыслом».

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