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Белый дом: США не отправят военных инструкторов или войска на Украину

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Соединённые Штаты не намерены отправлять своих военных, а также советников или инструкторов на Украину.

С соответствующим заявлением выступил в ходе брифинга на борту «номер один» по пути во Францию советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов, чтобы обучать украинцев на Украине», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон блефует, говоря об отправке военных инструкторов на Украину.

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