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WP: Макрон блефует, когда говорит об отправке военных инструкторов на Украину

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Французский лидер Эммануэль Макрон блефует, предлагая отправить военных инструкторов на Украину.
WP: Макрон блефует, когда говорит об отправке военных инструкторов на Украину
  • AP

Об этом пишет газета The Washington Post.

Журналисты отмечают, что таким способом президент Франции хочет запутать Россию.

В материале говорится, что Макрон практически не подготовил французское общество к перспективе гибели сограждан в зоне СВО. Также авторы считают, что союзники Парижа по НАТО не поддержат ввод войск на Украину даже в случае гибели там французских инструкторов.

Ранее в Верховной раде сообщили, что первая группа военных инструкторов из Франции уже направляется на Украину.

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