WP: Макрон блефует, когда говорит об отправке военных инструкторов на Украину

Французский лидер Эммануэль Макрон блефует, предлагая отправить военных инструкторов на Украину.

Об этом пишет газета The Washington Post.

Журналисты отмечают, что таким способом президент Франции хочет запутать Россию.

В материале говорится, что Макрон практически не подготовил французское общество к перспективе гибели сограждан в зоне СВО. Также авторы считают, что союзники Парижа по НАТО не поддержат ввод войск на Украину даже в случае гибели там французских инструкторов.

Ранее в Верховной раде сообщили, что первая группа военных инструкторов из Франции уже направляется на Украину.