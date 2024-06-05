Россия, Иран и Китай выступили за восстановление ядерной сделки

Россия, а также Иран и КНР не изменили своей позиции в вопросе необходимости восстановления соглашения по ядерной сделке после выхода из него США.

Такая информация приводится в совместном заявлении трёх стран, которое было выпущено в рамках шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения...» — приводит текст документа агентство Tasnim.

Ранее в МИД Ирана заявили о готовности исламской республики вернуться к ядерной сделке при желании со стороны Европы.